Münster (ots) - Ein defektes Bremslicht war am Dienstagnachmittag (8.12., 15:55 Uhr) der Grund für eine Verkehrskontrolle am Rektoratsweg. Den Beamten fiel der silberne Mercedes zuvor an der Straße "Am Burloh" auf. Als die Polizisten denn jungen Mann bei der Kontrolle nach seinem Führerschein fragten, stellte sich heraus, dass er 26-jährige Münsteraner gar keine Fahrerlaubnis hat. Das Auto musste der Münsteraner vor Ort abstellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.