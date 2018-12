Münster (ots) - Eine 46-jährige Mofa-Fahrerin verletzte sich am Samstagabend (22.12., 17:25 Uhr) am Rektoratsweg glücklicherweise nur leicht, nachdem sie augenscheinlich eine offen stehende Autotür übersehen hatte. Die Frau fuhr mit ihrem Mofa bei Dunkelheit und auf nasser Fahrbahn in Richtung Am Burloh, als sie viel zu spät die geöffnete Tür des parkenden Autos erkannte, mit ihr kollidierte und zu Boden stürzte. Nach dem Sturz klagte die 46-Jährige über Schmerzen in der linken Hand.