Münster (ots) - Unbekannte entwendeten am Samstagmittag (22.12., 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr) die Handys und Geldbörsen von vier Jugendlichen aus einer Sporthalle an der Manfred-von-Richthofen-Straße. Die Jugendlichen waren zum Training in der Halle und hatten die Sachen in der Umkleidekabine zurückgelassen. Als sie nach dem Training zurückkamen, waren die Gegenstände weg.