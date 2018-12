Münster (ots) - Eine unbekannte Frau rempelte am Freitagabend (21.12., 18:40 Uhr) in einem Discounter an der Wolbecker Straße Ecke Schaumburgstraße eine 48-jährige Münsteranerin an und entwendete ihre Geldbörse. Die Unbekannte schlich sich im Eingangsbereich des Discounters von hinten an ihr Opfer ran und sorgte mit einem Rempler dafür, dass die Frau zu Boden stürzten. Anschließend bückte sich die Unbekannte und riss der 48-Jährigen die Geldbörse aus der Hand. Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und verfolgten die Diebin. Sie verloren sie jedoch an der Schaumburgstraße aus den Augen.