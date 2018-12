Münster (ots) - Ein fünfköpfige Gruppe begegnete am frühen Sonntagmorgen (23.12., 01:50 Uhr) einem 24-jährigen Münster an der Promeade Ecke Mauritzstraße. Einer aus der Gruppe ging auf den 24-Jährigen zu und umarmte diesen. Der Münsteraner schubste den Unbekannten weg, dieser ging jedoch erneut auf ihn zu und versuchte wieder ihn zu umarmen. Der 24-Jährige wehrte sich mit einem Hieb gegen die Brust des Unbekannten. Daraufhin ging die Gruppe in Richtung Mauritzstraße weiter. Kurze Zeit später stellte der junge Mann fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in seiner Gesäßtasche steckte. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei den Männern um Nordafrikaner gehandelt haben.