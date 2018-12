Münster (ots) - Mit seinem seit November abgemeldeten Auto wollte ein 51-jähriger Münsteraner am Freitagabend (21.12., 18:35 Uhr) Einkäufe erledigen. Dazu fuhr er von der Westfalenstraße nach rechts in die Straße Merkureck und von dort auf einen Discounter-Parkplatz. Einer Polizeistreife fiel das abgekratzte Städtesiegel am Kennzeichen des Fahrzeuges auf, sie hielten den Münsteraner an und kontrollierten ihn. Hierbei rochen sie sofort den Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein Test zeigte einen Wert von 1,24 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.