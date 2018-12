Münster (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend (20.12., 08:00 Uhr bis 21.12., 17:45 Uhr) entwendeten Unbekannte Gartenmöbel von einem Balkon an der Gasselstiege. Der Balkon liegt in der ersten Etage und zeigt zur Straßenseite. Bei den Möbeln handelt es sich um zwei Stühle und einen schwarzen stabilen Tisch aus Polyrattan. Auch die Deko nahmen die Täter mit.