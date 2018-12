Münster (ots) - Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer erkannte am Sonntagabend (23.12., 18:05 Uhr)am Domplatz einen 84-jährigen Fußgänger viel zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der 84-Jährige lief mit seinem Rollator am Fahrbahnrand in Richtung Pferdegasse. Der 74-Jährige kam mit seinem Pedelec aus der gleichen Richtung. Vermutlich auf Grund der Dunkelheit und des Regens sah er den Fußgänger viel zu spät und fuhr gegen ihn. Der 84-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.