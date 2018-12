Münster (ots) - Polizisten kontrollierten am Montagmorgen (24.12., 10:30 Uhr) eine 53-jährige Münsteranerin an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Frau hatte gerade ihren VW geparkt und wollte zu Fuß weggehen. Die Beamten sprachen sie an und nahmen sofort den Alkohol in der Atemluft wahr. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 2,24 Promille. Die Münsteranerin musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.