Münster (ots) - Polizisten stoppten am frühen Mittwochmorgen (26.12., 02:20 Uhr) einen 17-jährigen Münsteraner an der Bahnhofstraße. Der Jugendliche war auf einem Kleinkraftrad in Richtung Wolbecker Straße unterwegs. Bei der Kontrolle konnte der junge Mann keinen Führerschein vorlegen und machte falsche Angaben zu seiner Person. Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige gar keinen Führerschein hat. Die Beamten brachten den Jugendlichen nach Hause. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.