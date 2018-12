Münster (ots) - Nach einem Rotlichtverstoß am Donnerstagmorgen (27.12., 9.15 Uhr) an der Hafenstraße überführten Polizisten einen Rollerfahrer ohne Führerschein. Die Beamten standen mit dem Streifenwagen an der Einmündung Engelstraße Ecke Hafenstraße. Als sie bei "Grün" losfuhren, kam der 53-Jährige auf seinem Zweirad vom Ludgeriplatz angerauscht und fuhr bei "Rot" in Richtung Hansaring. Die Polizisten folgten ihm und stoppten den Münsteraner in Bahnhofsnähe. Der 53-Jährige gab sofort zu, dass er keinen Führerschein für den Roller hat. Ihn erwartet ein Strafverfahren.