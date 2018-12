Münster (ots) - Zwei unbekannte Täter entwendeten Donnerstagabend (27.12., 19:50 Uhr) am Berliner Platz ein Handy aus der Jackentasche eines 21-Jährigen.

Das Duo sprach den Münsteraner freundlich an. Einer der Täter

umarmte den 21-Jährigen, griff unbemerkt in seine Jacke und schnappte

sich sein Smartphone. Dann übergab er das Handy seinem Komplizen,

anschließend flüchteten beide Richtung Hafenstraße. Die Diebe waren

etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatten eine

schmale Statur. Einer trug eine schwarze Jacke der Marke Tommy

Hilfiger mit Fellbesatz am Kragen. Er hatte schwarze, gewellte Haare

und ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

