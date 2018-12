Münster (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten am Freitag (28.12., 15.50 bis 18.15 Uhr) aus einem Auto auf einem Parkplatz an der Mecklenbecker Straße eine Tasche. Die Täter schlugen an dem Fiat eine Scheibe ein und schnappten sich die mit Büromaterialien und Akten gefüllte Tasche, die sichtbar hinter dem Fahrersitz lag. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.