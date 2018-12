Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (29.12., 1.30 bis 8.30 Uhr) traten Unbekannte an mindestens zwei Autos am Alten Steinweg die Außenspiegel ab. Die Vandalen beschädigten an einem Ford und einem Citroen jeweils den rechten Spiegel und die Halterung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.