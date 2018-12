Münster (ots) - Unbekannte Einbrecher stiegen zwischen Samstag (29.12., 14.30 Uhr) und Sonntag (30.12., 2.15 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Westfalenstraße ein. Die Diebe kamen durch das nicht verschlossene Gartentor an die Rückseite des Hauses und hebelten eine Terrassentür auf. Mit einer Stange Zigaretten und PlayStation-Spiele verschwanden die Eindringlinge. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 257-0 entgegen.