Von Anonymous User

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der

Polizeipräsidien Recklinghausen und Münster

Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte am Nachmittag (01.01.)

beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten

Mordes gegen den 50-jährigen Deutschen aus Essen. Ein Richter folgte

am Abend dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Dieser war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen

in Menschenansammlungen gefahren. Dadurch verletzte der

Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen acht Personen, davon

eine schwer.

Bei dem ersten Angriff des Esseners mit seinem Fahrzeug auf

Fußgänger gegen 23.45 Uhr an der Osterfelder Straße in Bottrop wurde

niemand verletzt. Auf dem Berliner Platz in Bottrop erfasste er mit

dem PKW eine 46-jährige Frau aus Syrien, die dadurch lebensgefährlich

verletzt wurde. Aktuell besteht nach einer erfolgreichen Notoperation

keine Lebensgefahr mehr. Der 48-jährige Ehemann und die beiden 16 und

27 Jahre alten Töchter wurden ebenfalls verletzt. Weiterhin mussten

ein 4-jähriger Junge und seine 29-jährige Mutter aus Afghanistan

sowie ein 10-jähriges Mädchen aus Syrien aufgrund ihrer Verletzungen

ärztlich behandelt werden. Der Beschuldigten versuchte dann, an der

Schloßstraße in Essen in eine Gruppe wartender Fußgänger zu fahren,

hier konnten die Personen rechtzeitig ausweichen. Bevor Polizisten

den Fahrer an der Straße Rabenhorst in Essen festnahmen, erfasste er

an der Frintroper Straße einen 34-jährigen Essener mit türkischen

Wurzeln und verletzte ihn am Fuß.

Der 50-jährige Beschuldigte ist nach bisherigen Erkenntnissen

polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern

an.

Tatvideos sollten nicht im Internet verbreitet werden, sondern

unter https://www.bka-hinweisportal.de/~portal/de/select den Behörden

zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell