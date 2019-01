Münster (ots) - "Viele Münsteraner begrüßten das Jahr 2019 friedlich am Domplatz, im Hafenviertel und in der Innenstadt", resümierte der Einsatzleiter der Polizei, der Erste Polizeihauptkommissar Olaf Howest, am Neujahrsmorgen. "Die sichtbare Polizeipräsenz hat sich erneut bewährt. Nach unserer Einschätzung feierten in diesem Jahr allerdings deutlich weniger Menschen auf dem Domplatz, als noch im Jahr zuvor."