Münster (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer verlor am Samstagabend (29.12., 23:45 Uhr) auf der Eisenbahnstraße die Kontrolle über seinen BMW und landete auf dem Dach. Der Mann aus Emsdetten war Richtung Fürstenbergstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung kam der 19-Jährige nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Bordstein, schleuderte zurück und überschlug sich. Der Emsdettener blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Polizisten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher.