Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Die 86-jährige Dülmenerin, die in Verdacht steht am ersten

Weihnachtsfeiertag ihren gleichaltrigen Ehemann getötet zu haben, ist

seit gestern (2.1.) in einem psychiatrischen Krankenhaus

untergebracht. Bislang befand sich die Beschuldigte auf Grund einer

Entscheidung des zuständigen Ordnungsamtes in einer psychiatrischen

Klinik in Dülmen.

"Die 86-Jährige ist dringend tatverdächtig ihren Ehemann durch

Gewalteinwirkung getötet zu haben", erläutert Oberstaatsanwalt Martin

Botzenhardt. "Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die Frau an

einer psychischen Erkrankung in Form einer beginnenden Demenz leidet.

Auf Grund dieser Diagnose bestehen berechtigte Zweifel an der

uneingeschränkten Schuldfähigkeit der 86-jährigen Dülmenerin."

Vor dem Haftrichter bestritt die Seniorin ihren Ehemann getötet zu

haben. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete

die einstweilige Unterbringung der 86-Jährigen in einem

psychiatrischen Krankenhaus an.

"Wir wissen, dass auch der Ehemann an Demenz erkrankt war",

erklärt der Oberstaatsanwalt. Inwieweit diese Krankheit auch

ursächlich für das Handeln der 86-Jährigen war, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0251 494-2415.

