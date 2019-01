Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (3.1., 1.15 Uhr) verlor ein alkoholisierter Autofahrer auf der Freckenhorster Straße die Kontrolle über seinen BMW und landete auf der Leitplanke. Der 46-Jährige bog von der Münsterstraße nach rechts auf die Freckenhorster Straße ab. Plötzlich sei ein anderes Auto von hinten angerauscht und hätte ihn in Schlangenlinien überholt. Der 46-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam in den Grünstreifen und landete auf der Leitplanke. Der andere Wagen sei geflüchtet.