Münster (ots) - Nach dem Diebstahl eines E-Bikes am Donnerstag (27.12., 18.30 Uhr) an der Meinertzstraße sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Zwei Unbekannte machten sich an dem matt-schwarzen "Winora" zu schaffen und trugen es weg. Ein Zeuge beobachtete das Treiben von seinem Balkon und informierte den Eigentümer der Leeze, der später Anzeige erstattete. Die beiden Täter sind dunkelhäutig. Einer trug eine Sporthose und eine Kapuzenjacke. An dem Damenfahrrad mit lila Schriftzug waren zwei schwarze Packtaschen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.