Am Donnerstagnachmittag (3.1.; 17:05 Uhr) informierten Anwohner

der Straße Am Pulverschuppen in Münster-Mauritz die Polizei über eine

brennende Lagehalle. Dem Brand war offensichtlich eine Explosion

vorausgegangen. "Bei den Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte

im Inneren der Halle eine Leiche", erklärte Oberstaatsanwalt Martin

Botzenhardt noch am Abend in Münster. "Nach ersten Erkenntnissen ist

anzunehmen, dass sich eine Frau mit Sprengmitteln in der Lagerhalle

das Leben genommen hat. Anzeichen für Fremdverschulden sind derzeit

nicht zu erkennen."

Das Fahrzeug der Frau war verschlossen vor der Halle abgestellt,

die Zugangstür von innen verriegelt. "Die Brandspezialisten des

Polizeipräsidiums Münster nehmen derzeit den Tatort auf und sichern

die Spuren", erläuterte der Oberstaatsanwalt weiter. "Derzeit ist

über Hintergründe oder Motiv der Tat keine Aussage möglich,

möglicherweise bleiben sie auch ungeklärt."

Durch die Explosion und den Brand wurde die Lagerhalle erheblich

beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere zehntauschen Euro geschätzt.

Ob das Gebäude wieder instand gesetzt werden kann, müssen

Sachverständige in den kommenden Tagen klären.

