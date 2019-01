Münster (ots) - Nach einem Unfall auf der Promenade am vergangenen Sonntag (30.12., 15:30 Uhr), bei dem eine 19-jährige Fußgängerin verletzt wurde, sucht die Polizei den Verursacher. Die junge Frau lief auf der Straße Verspoel in Richtung Promenade, als plötzlich ein Fahrradfahrer in gleicher Richtung an ihr vorbei fuhr und an der Promenade nach links abbog. Dabei schnitt er die Kurve und kollidierte mit der 19-Jährigen. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer drehte sich kurz um und setzte seine Fahrt dann einfach fort, ohne sich um die am Boden liegende Münsteranerin zu kümmern.