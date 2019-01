Münster (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Mittwochnachmittag (03.01., 16:30 Uhr) die Handtasche einer 21-jährigen Frau an der Windthorststraße. Die junge Frau stand mit ihrem Kinderwagen an der Einmündung zur Achtermannstraße, als ihre Tochter aus dem Wagen kletterte und weglief. Daraufhin rannte sie zusammen mit ihrem Freund hinter der Kleinen her. Als sie zum Kinderwagen zurückkam, war ihre Handtasche weg. Diese hing mit dem Tragegurt über dem Bügel.