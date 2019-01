Von Anonymous User

Die 57-Jährige war mit ihrem Skoda auf der Straße am Kreuzbach

unterwegs und querte die Everswinkler Straße Richtung Grenkuhlenweg.

Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den 47-jährigen

Renault-Fahrer zu spät und nahm ihm die Vorfahrt. Der Telgter prallte

frontal in den Wagen der Münsteranerin. Beide Autos schleuderten

durch den Aufprall in den angrenzenden Graben. Der Skoda der

57-Jährigen landete auf dem Dach. Die Münsteranerin konnte sich

selbstständig aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten sie in

ein Krankenhaus. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. An den Wagen

entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell