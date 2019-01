Münster (ots) - Eine Gruppe von etwa fünf Personen griff am Sonntagmorgen (6.1., 2 Uhr) am Bremer Platz einen 46-Jährigen an. Der Münsteraner war zu Fuß unterwegs, als die Unbekannten ihn plötzlich angriffen, schlugen und traten. Die Täter schnappten sich sein Smartphone und die Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Einer der Täter trug eine orangene Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.