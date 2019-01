Münster (ots) - Zwei unbekannte Täter raubten am Samstag (5.1., 21 Uhr) aus einem Supermarkt "Am Roggenkamp" Bargeld. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Das Duo betrat den Laden. Einer der Täter richtete direkt eine

Schreckschusswaffe auf einen an der Kasse sitzenden Angestellten und

gab einen Schuss ab. Anschließend forderten die Räuber Bargeld und

griffen in die geöffnete Kasse. Mit der dreistelligen Beute

flüchteten die Täter in Richtung Adolf-Wentrup-Weg. Der Kassierer

sowie eine weitere Angestellte wurden durch die Schussabgabe der

Gaspatrone leicht verletzt.

Die Räuber sind etwa 1,70 Meter groß und nach Zeugenangaben

vermutlich Deutsche. Sie hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen und

die Gesichter mit Halstüchern verdeckt. Der erste Räuber trug eine

graue Jacke und ein rotes Halstuch, der Zweite eine schwarze Jacke

und ein blaues Halstuch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell