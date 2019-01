Münster (ots) - Zwischen Samstagmittag (05.01., 12:30 Uhr) und Montagmorgen (07.01., 7 Uhr) kam es am Düesbergweg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Die Einbrecher betraten das Grundstück über einen angrenzenden

Parkplatz und kletterten auf den Balkon der Hochparterre-Wohnung.

Die Täter drangen über die Balkontür in die Wohnung. Diese war

ersten Erkenntnissen zufolge zugezogen, der Griff aber noch in der

unverriegelten, waagerechten Position. Die Diebe verwüsteten die

gesamte Wohnung und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die

Unbekannten stahlen Schmuck und flüchteten über den Einstiegsweg in

unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell