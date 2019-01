Gescher, Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung "Mann mit Stichverletzung lag leblos in Wohnung - Mordkommission im Einsatz" vom 6.1.2019

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Kreispolizeibehörde Borken und des Polizeipräsidiums Münster

Am Samstagabend (5.1., 18:50 Uhr) hatten die Rettungskräfte am

Amselweg in Gescher den leblosen Körper des Wohnungsinhabers

gefunden.

"Die Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der

Universitätsklinik Münster erbrachte keinen eindeutigen Hinweis auf

ein Fremdverschulden", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt

heute (8.1.) in Münster. "Fest steht allerdings, dass die

Verletzungen für den Tod des 48-jährigen Manns aus Gescher ursächlich

sind."

"Die Mordkommission ermittelt deshalb weiterhin in jede Richtung",

resümierte der Kommissionsleiter Kriminalhauptkommissar Thomas Götze

das Obduktionsergebnis. "Wir haben unsere Spurensuche und -sicherung

heute auch außerhalb des Gebäudes fortgesetzt. Wir wollen

sicherstellen, dass uns keine Spur verloren geht." Polizisten mit

ihren Spürhunden suchten deshalb heute auch die Grünflächen rund um

das Mehrfamilienhaus ab.

Für die Mordkommission sind Zeugenaussagen von Bedeutung, die sich

auf Beobachtungen im Zeitraum vom Neujahrstag (1.1.) bis zum

Auffinden der Leiche am Samstagabend (5.1.) beziehen. "Wenn jemand

etwas gesehen oder im Umfeld des Hauses gehört hat, kann es helfen,

den Tatzeitraum einzugrenzen", unterstützt der Oberstaatsanwalt den

Zeugenaufruf der Mordkommission. "Das letzte Lebenszeichen des

Gescheraners datiert vom Neujahrsmorgen."

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

Für Medienanfragen ist Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Rufnummer 0251 494 2415 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell