Münster (ots) - Am Montagnachmittag (07.01., 14:25 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte einen 37-Jährigen an der Wolbecker Straße. Er hatte ein Fahrrad mit einem Anhänger dabei. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Leeze Mitte Dezember aus einem Keller an der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Der Mann blieb mit seinem Anhänger zurück.