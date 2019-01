Von Anonymous User

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Polizei Münster

Am Montagabend hatte ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt

eine Sportgruppe in einer Turnhalle in Lengerich mit dem Zünden von

versteckten Bomben bedroht. Er soll dabei auch eine Packung

Zigaretten und eine geladene Schusswaffe gefordert haben. Ein

Spezialeinsatzkommando der Polizei Münster hatte den Mann im

Eingangsbereich der Turnhalle überwältigt und festgenommen.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Beschuldigte die

Turnhalle und die darin trainierende Gruppe wahllos für seine Tat

ausgesucht", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt heute in

Münster. "Die seit gestern vorliegenden Hinweise auf eine psychische

Erkrankung konkretisierten sich im Rahmen der Ermittlungen. Der

Antrieb für sein Handeln liegt vermutlich in seiner Absicht aus dem

Leben zu scheiden."

"Auf der Grundlage eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens

hat die Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht Münster die

einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen

Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts des erpresserischen

Menschenraubes beantragt", erläuterte der Oberstaatsanwalt weiter.

"Das Amtsgericht folgte dem Antrag und ordnete die einstweilige

Unterbringung des Beschuldigten in einer forensischen Klinik an".

Bereits am 29.12.2018 hatte der Mann gegenüber der Polizei in

Ibbenbüren Suizidabsichten geäußert. Dabei hatte er unter anderem

angekündigt, mit Hilfe einer selbst hergestellten Bombe aus dem Leben

zu scheiden. Spezialisten des Landeskriminalamts NRW fanden in dem

vom ihm angemieteten Hotelzimmer jedoch nur handelsübliches

Silvesterfeuerwerk. Aufgrund seines Verhaltens und seiner Absichten

ordneten die Behörden Ende Dezember die vorläufige Unterbringung in

einer psychiatrischen Klinik an.

Für die von der gestrigen Tat betroffenen Kinder, Jugendlichen und

ihre Eltern hat die Polizei heute in Lengerich Beratungen und

Betreuung angeboten. Einzelne Betroffene suchten dabei das Gespräch

und erhielten von speziell ausgebildeten Polizeibeamten und einem

Notfallseelsorger Hinweise zum Umgang mit möglichen

Verhaltensauffälligkeiten oder zur Opferhilfe.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienanfragen steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt zur

Verfügung, Telefon 0251 4942415.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell