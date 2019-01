Münster (ots) - Am frühen Donnerstagabend (10.01., 18:50 Uhr) kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße. Eine 19-jährige Münsteranerin bemerkte, nachdem sie das Bekleidungsgeschäft verlassen hatte, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Rückblickend wurde ihr bewusst, dass sich eine unbekannte Frau im Geschäft stetig in ihrer Nähe aufhielt. Besonders verdächtig war für die Münsteranerin eine Situation, in der sie sich Schuhe ansah und die Frau ihr sehr nahe kam. Möglicherweise wurde ihr dabei das Portemonnaie mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet wurde.