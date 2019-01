Münster (ots) - Am Donnerstagabend (10.01., 23:40 Uhr) stoppten Polizisten einen Audi zwecks einer Verkehrskontrolle an der Hafenstraße. Dabei stellten sie fest, dass gegen den 25-jährigen Fahrer drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Münster mit über 90 Tagen Haft vorlagen. Die Beamten nahmen den Münsteraner an Ort und Stelle fest.