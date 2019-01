Greven/Saerbeck/Lienen/Münster/Telgte (ots) - Die Polizei konnte am Mittwoch, 09.01.2019, in Telgte zwei Männer festnehmen, die verdächtig sind, mehrere bewaffnete Raubüberfälle im Kreis Steinfurt begangen zu haben.

Die Beamten der Kreispolizeibehörde Steinfurt hatten nach einem

Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Greven am 28.12.2018 intensiv

ermittelt. Relativ schnell ergab sich, insbesondere auch aufgrund

sehr präziser und hilfreicher Zeugenaussagen, ein Tatverdacht gegen

zwei Männer, die am Tatort mit einem roten Pkw aufgefallen waren. Das

mutmaßliche Tatfahrzeug konnte von eingesetzten Polizeikräften am

Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Telgte

festgestellt werden.

Dabei wurde schnell klar, daß die beiden Tatverdächtigen

beabsichtigten, auch auf diesen Supermarkt einen Raubüberfall zu

begehen. Unmittelbar vor Tatausführung schlugen Kräfte der Polizei

Münster und der Polizei Steinfurt zu, verhindern einen erneuten

Überfall und nahmen die beiden Tatverdächtigen vor Ort fest.

Neben Kleidungsstücken zur Maskierung, u.a. einer Maske mit

Sehschlitzen, konnte bei den Verdächtigen eine Softairpistole

sichergestellt werden.

Die Polizei Steinfurt geht zurzeit davon aus, dass die beiden

Festgenommenen auch die Raubüberfälle auf die Supermärkte in Lienen

am 04.01.2019 und in Saerbeck am 08.01.2019 begangen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden der 17-jährige

Grevener und der 27-jährige Münsteraner am Donnerstag, 10.01.2019,

dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ daraufhin antragsgemäß

Haftbefehle.

Weitere sachdienliche Hinweise zu den erwähnten Raubüberfällen

nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

