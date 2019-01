Münster (ots) - Ein 11-jähriger Schüler wurde am Freitagmittag (11.01., 13:27 Uhr) auf der Roxeler Straße bei einem Unfall verletzt. Der Junge kam von der Roxeler Straße und überquerte an der Fußgängerfurt die Straße, um seinen Weg auf dem Dingbängerweg fortzusetzen. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Münster bog gleichzeitig vom Dingbängerweg nach rechts auf die Roxeler Straße ab. Dabei übersah sie den Jungen mit seinem Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. Rettungskräfte brachten den 11-Jährigen in ein Krankenhaus.