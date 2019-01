Münster (ots) - Schwer verletzte sich eine 23-Jährige Montagvormittag (14.1., 10.33 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 43. Die Coesfelderin war mit ihrem Mazda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Münster unterwegs. Bei Nottuln verlor die 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte nach rechts. Der Wagen rutschte unter der Leitplanke in den Grünstreifen und kam vor einem Baum zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von etwa 2 Kilometern.