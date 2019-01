Münster (ots) - Polizisten nahmen am Mittwochmorgen (16.1., 3:54 Uhr) am Hohen Heckenweg zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest.

Von Anonymous User

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete drei männliche Personen, die

sich an abgeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten. Als diese mit

den drei Rädern Richtung Hoher Heckenweg verschwanden, wählte der

Münsteraner direkt die "110".

Die Polizisten entdeckten zwei der Diebe noch in der Nähe. Als die

Täter die Beamten erblickten, schmissen sie die aufgebrochenen Leezen

in ein angrenzendes Gebüsch und rannten davon. Die Polizisten griffen

den 15-Jährigen an der Jacke und hielten ihn fest. Der Münsteraner

versuchte sich loszureißen, riss einen Beamten zu Boden und trat

mehrfach nach ihm. Zwei Tritte trafen den Polizisten im Gesicht. Den

zweiten, 21-jährigen, Dieb fanden die Beamten in einem Gebüsch

liegend, der dritte flüchtete unerkannt. Die Polizisten nahmen die

beiden Münsteraner fest und stellten die Räder sicher.

Der Beamte wurde durch die Tritte verletzt und musste seinen

Dienst abbrechen. Der 15-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren

wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und wegen

Fahrraddiebstahl stellen. Auch den 21-Jährigen erwartet ein

Strafverfahren. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell