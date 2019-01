Münster (ots) - Ein 45-jähriger Münsteraner fiel am Dienstagabend (15.01., 19:23 Uhr) in einer Tankstelle an der Wolbecker Straße einer Kassiererin auf. Der Münsteraner schwankte stark und wirkte abwesend. Die Zeugin rief die Polizei. Anhand der Pupillenreaktion vermuteten die alarmierten Polizisten Drogenkonsum, ihr Verdacht bestätigte sich mittels Schnelltest. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten im Ausweisdokument des 45-jährigen eine Verfälschung auf. Sie stellten es sicher. Einen Führerschein hat der 45-Jährige nicht, diesen hatten Beamte ihm bereits Ende 2018 wegen Fahren unter Drogeneinfluss abgenommen.