Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Polizei Borken und der Polizei Münster

Nach dem Tod eines 48-Jährigen in Gescher hat die Polizei nach

intensiven Ermittlungen am Dienstag (15.1.) einen 51-jährigen

Tatverdächtigen festgenommen.

"Der 51-jährige Mann ist dringend verdächtig, seinen 48-jährigen

Bekannten zu Jahresbeginn in seiner Wohnung nach einem verbalen

Streit von hinten angegriffen und mit mehreren Stichen so schwer

verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen der Verletzungen starb",

erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Ein Richter ordnete

heute (16.1.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft

gegen den 51-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an."

Einsatzkräfte fanden den 48-jährigen Mann nach einem Hinweis am

05. Januar 2019 leblos in seiner Wohnung. Die Obduktion im

rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Münster hatte

ergeben, dass die Stichverletzungen ursächlich für den Tod des

48-Jährigen waren.

"Nach Auswertung der bislang gesicherten Spuren und Würdigung von

Zeugenaussagen, rückte der Beschuldigte ins Visier der Ermittler",

erklärte der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Thomas

Götze. "Wir haben ihn gestern (15.1.) in Gescher festgenommen, er

bestreitet alle Tatvorwürfe. Ermittlungen ergaben, dass es zwischen

beiden Personen wiederholt Auseinandersetzungen gab. Diese könnten

auch das Motiv für die Tat gewesen sein."

Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0251 494 2415

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell