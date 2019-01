Münster (ots) - Nach einem Unfall Mittwochmittag (16.1., 13.17 Uhr) am Hansaring kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren ein Mercedes und ein Opel nebeneinander in Richtung Wolbecker Straße. Kurz vor der Kreuzung mit der Schillerstraße wechselte der 35-jährige Mercedes-Fahrer vom Rechtsabbiegerfahrstreifen auf die Geradeausspur, übersah dort den Opel und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der Opel kippte auf die Seite. Der 72-jährige Fahrer verletzte sich leicht, wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Hansaring war für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.