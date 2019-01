Münster (ots) - Eine vierköpfige Gruppe überfiel am frühen Sonntagmorgen (20.01., 01:25 Uhr) einen 20-jährigen Münsteraner an der Eulerstraße. Der junge Mann war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihn die vier Männer einholten und an der Fußgängerbrücke zum Kanal ansprachen. Ein Täter aus der Gruppe trat dann plötzlich gegen den Oberkörper des 20-Jährigen, riss ihn samt Rucksack zu Boden und trat auf ihn ein. Der Täter entwendete im Anschluss die Geldbörse und das Handy der Marke Huawei aus der Hosentasche seines Opfers.