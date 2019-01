Münster (ots) - Ein 19-jähriger Münsteraner fiel Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag (19.1., 01:25 Uhr) in Münster Angelmodde auf. Der junge Mann fuhr in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn der Angelstraße und Am Kolk in Richtung Albersloher Weg. Die Beamten stoppten den 19-Jährigen und kontrollierten ihn. Hierbei rochen sie sofort den Alkohol in der Atemluft. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 2,3 Promille.