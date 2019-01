Münster (ots) - Unbekannte brachen am Freitag (18.01, 16:10 Uhr bis 22:45) in ein Reihenhaus an der Brockmannstraße ein. Die Einbrecher schlugen den Bewegungsmelder ab und hebelten im Anschluss die Terrassentür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und nahmen Bargeld mit.