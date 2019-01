Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.1., 18:45 Uhr bis 19.1., 07:25 Uhr) brachen Unbekannte in einen Friseursalon an der Augustastraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen in den Salon ein. Die Unbekannten nahmen Bargeld mit.