Münster (ots) - Zwei Unbekannte überfielen am Freitagabend (18.1., 22:45 Uhr) ein Wettbüro an der Steinfurter Straße. Die beiden Täter kamen mit Sturmhauben maskiert in das Ladenlokal und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen von einem Mitarbeiter. Mit den Worten "Pack die Kohle ein" klopfte einer der Männer mit der Waffe auf den Tresen und hielt dem Angestellten eine Plastiktüte hin. Danach verlangten die beiden Täter auch noch Geld aus dem Tresor. Nachdem der Mitarbeiter auch dieser Forderung nachkam und Bargeld aushändigte, flüchteten die Männer aus dem Wettbüro in Richtung "Grevener Straße".