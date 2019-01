Münster (ots) - Die Polizei sucht nach zwei Einbrüchen am Wochenende in der Aaseestadt Zeugen.

Von Anonymous User

Unbekannte hebelten zwischen Samstag (19.1, 11 Uhr) und Sonntag

(20.1., 18 Uhr) an der Delpstraße ein Gartentor auf und kamen so zur

Rückseite des Wohnhauses. Anschließend brachen die Täter gewaltsam

durch ein Küchenfenster ein und durchsuchten sämtliche Räume der

Wohnung nach Wertvollem. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die

Einbrecher in unbekannte Richtung.

An der Bischopinkstraße machten sich Unbekannte zwischen 14:30 Uhr

und 10:15 Uhr an einer Hauseingangstür zu schaffen. Die Diebe suchten

auch in dem Objekt nach möglichem Diebesgut, brachen einen Safe aus

einer Schrankwand und verschwanden mit diversem Schmuck und dem

Tresor.

Eventuell haben Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell