Münster (ots) - Ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz befindet sich seit Freitagnachmittag (18.01.) in Untersuchungshaft. Der Mann wird verdächtigt, mindestens zwölf Mal in öffentliche Gebäude eingedrungen und hauptsächlich elektronische Geräte aus frei zugänglichen Räumen gestohlen und weiterverkauft zu haben.

Bereits am 10. Januar nahmen Polizisten den Dieb auf frischer Tat

fest, als er aus Büroräumen an der Schlaunstraße in eine

unbeaufsichtigte Tasche griff und ein Handy, eine Kamera und ein

Portemonnaie stehlen wollte. Aufmerksame Zeugen beobachteten das

Geschehen, hielten ihn fest und riefen die Polizei. Die alarmierten

Beamten dursuchten den 41-Jährigen und fanden noch mehr Diebesgut.

Nach intensiven Ermittlungen können die Polizisten dem Mann

mindestens zwölf Taten seit Dezember 2018 nachweisen. Ob er noch für

weitere Diebstähle verantwortlich ist, ist Bestandteil der

Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht

Haftbefehl gegen den Mann. Ein Richter folgte dem Antrag der

Staatsanwaltschaft.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

