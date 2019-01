Münster (ots) - Nach einem Einbruch am Sonntagmorgen (20.1., 0:01 Uhr bis 6 Uhr) in ein Hotel am Mauritz-Lindenweg sucht die Polizei Zeugen. Die Täter brachen eine Außentür auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Rezeptionsbereich. Die Eindringlinge knackten eine Bürotür und zwei Tresore und verschwanden mit mehreren hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.