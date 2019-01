Münster (ots) - Bei einem Unfall am Montagmittag (21.1., 13.55 Uhr) auf der Autobahn 43 verletzte sich ein 39-jähriger Autofahrer schwer. Nach ersten Erkenntnissen war ein LKW-Fahrer in Richtung Münster unterwegs und musste zwischen Marl-Nord und Lavesum wegen einer Baustelle bremsten. Das erkannte der 39-Jährige zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Der Peugeot verkeilte sich unter dem Auflieger. Rettungskräfte befreiten den Münsteraner aus seinem Auto und flogen ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autobahn 43 war in Richtung Münster teilweise komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.