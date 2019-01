Münster (ots) - Unbekannte entwendeten Sonntagmorgen (20.1., 3.15 bis 4 Uhr) aus einem Fahrradkorb einen Jutebeutel. Eine 26-Jährige war mit ihrer Leeze auf dem Heimweg durch die Innenstadt. Am Alten Fischmarkt musste sie dabei an einer roten Ampel anhalten. Zuhause angekommen, bemerkte sie den Diebstahl. In dem beigen Jutebeutel war eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und einer EC-Karte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.